Пираты захватили рыболовное судно в Гвинейском заливе

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пираты захватили в Гвинейском заливе рыболовное судно и установили над ним свой контроль, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Dryad Global, специализирующийся на информации в области морской безопасности.

Нападение произошло в 95 морских милях к югу от порта Ломе (Того). Пираты поднялись на борт судна АР-703 и захватили его. Сейчас оно движется на восток. Местные власти были предупреждены о захвате судна и принимают необходимые меры.

Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере до Анголы на юге, превратился в самый опасный регион мира с точки зрения угрозы со стороны пиратов. В первом квартале текущего года 45% случаев мирового пиратства произошло в этом заливе.-0-