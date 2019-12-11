Пять человек погибли при нападении боевиков на отель в Сомали

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти человек, в том числе два сотрудника сил безопасности, погибли в результате атаки группы вооруженных боевиков из террористической организации "Аш-Шабаб" в столице Сомали Могадишо на гостиницу Hotel SYL, расположенную в непосредственной близости от президентского дворца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное местной полицией коммюнике.

Отмечается, что еще 11 человек получили ранения. По предварительной информации, из опасной зоны удалось эвакуировать более 100 человек, которые в момент нападения находились в отеле.-0-