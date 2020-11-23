Пять человек погибли при столкновении автомобилей в Оренбургской области

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобили Datsun и Volkswagen столкнулись на трассе Оренбург - Самара, пять человек погибли, один пострадал. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что ДТП произошло в 5 км от села Погромное Бузулукского района Оренбургской области.

Как сообщает ТАСС пресс-служба УМВД России по Оренбургской области, предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля Datsun не справилась с управлением и допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volkswagen.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-