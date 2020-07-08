Пять человек погибли в китайской провинции Хубэй из-за схода оползней

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сходы оползней из-за проливных дождей в провинции Хубэй в центральной части КНР привели к гибели как минимум пяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
До этого региональное управление по чрезвычайным ситуациям сообщало о девяти жителях провинции, которые оказались под завалами. Инцидент произошел рано утром в уезде Хуанмэй. К месту происшествия власти направили медиков, спасателей и полицию. К поиску пострадавших подключились несколько десятков волонтеров.
Полиция сообщила о спасении одной пострадавшей. Ей оказалась женщина в возрасте 81 года. Ее госпитализировали. Еще трех человек продолжают искать.
Синоптики прогнозируют в центральной части и на юге КНР проливные дожди. Власти информируют местных жителей о необходимости сохранять повышенную бдительность, а также избегать мест, опасных для жизни в связи с риском затопления.-0-