Пятнадцать человек погибли в Бангладеш во время выборов

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бангладеш 30 декабря проходят выборы в федеральный парламент и в региональные законодательные собрания.

В Бангладеш в день голосования на парламентских выборах в результате беспорядков погибли не менее 15 человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

Военные силы были распространены по всей стране, чтобы предотвратить насилие, о котором предупреждали международные правозащитные организации.-0-