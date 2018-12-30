Пятнадцать человек погибли в Бангладеш во время выборов

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бангладеш 30 декабря проходят выборы в федеральный парламент и в региональные законодательные собрания.
В Бангладеш в день голосования на парламентских выборах в результате беспорядков погибли не менее 15 человек. Об этом сообщает телеканал CNN.
Военные силы были распространены по всей стране, чтобы предотвратить насилие, о котором предупреждали международные правозащитные организации.-0-
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