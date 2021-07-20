Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 6,8 тыс. га

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь лесных пожаров в Карелии (РФ) более 6,8 тыс. га, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканские власти.

"На текущий момент в Карелии действуют 38 лесных пожаров на площади 6839 га на территории Олонецкого, Прионежского, Муезерского, Пудожского, Беломорского, Калевальского, Кондопожского, Пряжинского, Сегежского, Суоярвского районов. Локализованы 12 пожаров на площади 61 га", - говорится в сообщении на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".

Как информируют региональные власти, борьбу с огнем ведут около 700 человек, включая добровольцев. 21 июля к тушению пожаров предполагается привлечь 100 специалистов Минобороны России.

В пресс-службе Рослезсхоза сообщили, что классы пожарной опасности останутся неизменными для Карелии в ближайшие пять дней, и это приведет к сложностям в борьбе с природными пожарами и рискам возникновения новых очагов.

По данным ведомства, количество пожаров в Карелии растет с 3 июля: ежедневно регистрировалось от 7 до 27 новых. Осложнение обстановки наблюдается с 11 июля. Наибольшее число лесных пожаров - 55 - зарегистрировано 15 июля, наибольший прирост площади за сутки отмечен 19 июля - 1573 га (48 пожаров).-0-