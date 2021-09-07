Площадь лесных пожаров в России составляет более 187 тыс.га

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки на территории России был ликвидирован 61 лесной пожар на площади более 15 тыс. га. Такая информация размещена на официальном сайте ФБУ "Авиалесоохрана", сообщает БЕЛТА.

По состоянию на сегодняшнее утро, в России действует 101 лесной пожар на площади 187,2 тыс. га. Основная часть всех пожаров приходится на Якутию, где горит 150,8 тыс. га леса. Более 12,3 тыс. га - в Иркутской области, около 7,5 тыс. га - в Свердловской области. На тушении пожаров задействованы более 6 тыс. человек, 976 тыс. единиц техники, 17 воздушных судов. Авиамониторинг лесопожарной обстановки проводит 41 воздушное судно.

Особый противопожарный режим действует в 53 субъектах Российской Федерации.-0-