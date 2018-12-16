По меньшей мере 16 человек пострадали от землетрясения в Китае

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 16 человек получили ранения, 378 эвакуированы в результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Сычуань в Юго-Западном Китае. Об этом 16 декабря сообщило агентство "Синьхуа". Серия подземных толчков зарегистрирована в 12:46 по местному времени 16 декабря в 70 км от города Ибинь в провинции Сычуань. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км. Несколько домов в провинции разрушены, часть дорог перекрыта оползнями.

Власти Китая ввели режим чрезвычайной ситуации. На место землетрясения были направлены аварийно-спасательные службы. По данным министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, в регионе находится более 300 спасателей.-0-