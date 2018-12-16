По меньшей мере 16 человек пострадали от землетрясения в Китае

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 16 человек получили ранения, 378 эвакуированы в результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Сычуань в Юго-Западном Китае. Об этом 16 декабря сообщило агентство "Синьхуа". Серия подземных толчков зарегистрирована в 12:46 по местному времени 16 декабря в 70 км от города Ибинь в провинции Сычуань. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км. Несколько домов в провинции разрушены, часть дорог перекрыта оползнями.
Власти Китая ввели режим чрезвычайной ситуации. На место землетрясения были направлены аварийно-спасательные службы. По данным министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, в регионе находится более 300 спасателей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4042 BYN
|2.395 BYN
|2.406 BYN
|USD
|2.122 BYN
|2.122 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.1935 BYN
|3.19 BYN
|3.199 BYN