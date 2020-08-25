По прогнозам, тропический шторм "Лаура" достигнет побережья США 26 августа

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Лаура", который находится в районе Кубы, достигнет побережья штатов Техас и Луизиана 26 августа утром, к этому времени он усилится до урагана. Такой прогноз представил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает ТАСС.

Ожидается, что с 26 до 28 августа в прибрежных районах в Техасе и Луизиане установится штормовая погода, пройдут ливни. Есть угроза наводнений.

Скорость ветра в пределах тропического шторма "Лаура" составляет сейчас около 26,8 м/с. Она быстро растет. Шторм движется на северо-запад со скоростью 8,9 м/с.-0-