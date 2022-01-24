По Саудовской Аравии была выпущена баллистическая ракета

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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" осуществили атаку с применением баллистической ракеты на город Джизан, расположенный на юго-западе Саудовской Аравии, неподалеку от границы с Йеменом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya. "Мятежники-хуситы осуществили жестокое нападение с применением баллистической ракеты на город Джизан. Это третья попытка хуситов совершить атаку на гражданских лиц разных национальностей в промышленной зоне. По предварительным данным, один человек получил незначительные травмы. Проводится оценка нанесенного ущерба", - говорится в сообщении телеканала. В коалиции во главе с Саудовской Аравией также указали, что "будут решительно противостоять любым агрессивным действиям" со стороны представителей "Ансар Аллах". В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более семи лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!