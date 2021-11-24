Победители выборов в ФРГ договорились о коалиции

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три немецкие партии - социал-демократы, зеленые и свободные демократы - договорились о формировании нового правительства Германии во главе с лидером социалистов Олафом Шольцем, сообщает BBC.

"Коалиция-"светофор" создана. Социал-демократы, зеленые и свободные демократы утвердили коалиционное соглашение и, соответственно, договорились о создании коалиционного правительства. Теперь мы вынесем это соглашение на голосование в наших партиях и будем всеми силами добиваться, чтобы наши партии утвердили его в ближайшие десять дней", - объявил Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

"Светофором" эту коалицию называют по цветам символики трех партий.

На сентябрьских выборах бундестага социал-демократы Олафа Шольца заняли первое место, а в сумме эти три партии набрали уверенное большинство.

Один из главных пунктов программы нового правительства - борьба с изменением климата. Оно планирует взять курс на закрытие угольных электростанций к 2030 году (само это правительство будет работать до 2025 года) и отказ от бензиновых и дизельных автомобилей.

Канцлер Ангела Меркель, возглавлявшая правительство Германии 16 лет (четыре избирательных цикла), задолго до выборов объявила, что не будет участвовать в них и уйдет на покой. Ее партия, Христианско-демократический союз, заняла на выборах второе место и уходит в оппозицию.

Ангела Меркель и ее правительство оставались на своих постах все эти почти два месяца, что шли коалиционные переговоры, но в среду они провели, по всей видимости, последнее заседание. Новое правительство планируется официально сформировать в декабре.

До того коалиционное соглашение, то есть программу нового правительства, еще должны одобрить все три партии коалиции. Зеленые собираются вынести его на суд всех членов партии, а социал-демократы и свободные демократы запланировали партийные конференции на 4-5 декабря.-0-