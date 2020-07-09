Почти 205 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 205 тыс., превысив 11,8 млн, сообщает ТАСС.

Количество летальных исходов увеличилось более чем на 5,5 тыс. и составило свыше 545 тыс. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 973 695. Далее следуют Бразилия (1 668 589), Индия (767 296), Россия (707 301), Перу (309 278), Чили (303 083), Великобритания (286 983), Мексика (268 008), Испания (252 513), Иран (248 379).-0-