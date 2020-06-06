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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 25 процентов Венеции затопило. Причиной стал аномальный прилив в июне. Уровень воды в городе в отдельных местах достигал 116 см, сообщило в пятницу AP.
Затопленной оказалась самая знаменитая площадь Венеции - площадь Святого Марка.
Венецианское агентство по мониторингу моря причиной аномального прилива называет шторм в Атлантике, который спровоцировал сильные ветры и дожди на севере Италии.
Издание La Stampa отмечает, что в июне большие приливы случаются очень редко. За последние 20 лет это второй такой прилив. Самый высокий подъем воды в июне отмечен в Венеции в 2002 году - уровень достигал 121 см.-0-