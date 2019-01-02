Почти 270 контейнеров упали в Северное море

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 270 контейнеров, в том числе с опасными химическими веществами, упали с грузового судна Zoe в Северное море. Об этом сообщила 2 января Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Причиной инцидента у немецкого острова Боркум стали сильные волны. Контейнеровоз попал в шторм, который и стал причиной падения части груза в воду. Большая часть контейнеров в настоящее время плавает в воде, 21 из них вымыло на голландское побережье.

По имеющейся информации, в трех попавших в воду контейнерах перевозили органические пероксиды, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками. Береговая охрана Нидерландов призвала местных жителей не вскрывать контейнеры и не прикасаться к их содержимому, сообщать о вымытых на берег контейнерах.

Судно Zoe - один из крупнейших контейнеровозов в мире. Судно способно перевозить более 19 тыс. контейнеров.-0-