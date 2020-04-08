Почти 30% российских компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти каждая третья российская компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, пишет РБК со ссылкой на опрос Центра стратегических разработок по итогам первой нерабочей недели в России. В исследовании приняли участие около 1 тыс. предприятий.

Пандемия коронавируса, карантинные ограничения, девальвация российского рубля из-за падения цен на нефть привели к резкому снижению спроса в экономике, сокращение прибыли вынуждает компании оптимизировать штат сотрудников и резать зарплаты.

Несмотря на то, что работодатели не имеют права принудительно отправлять персонал в неоплачиваемый отпуск, около 30% компаний заставили сотрудников взять отпуск за свой счет. Почти половина предприятий сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты. Свыше 20% компаний сократили зарплаты, не изменив количество рабочих часов. Каждое пятое предприятие перевело работников на дистанционный режим работы с понижением зарплаты. Увольнения персонала начали уже 16% компаний.

Как показали результаты опроса, рискам банкротства подвержены 28% российских предприятий. В наиболее сложном положении сейчас находятся сферы торговли, транспорта, недвижимости и строительства, под ударом и весь сектор услуг. Бизнес ожидает дальнейшего снижения потребительского спроса, сокращения капитальных вложений и экспорта.

По оценкам предпринимателей, ВВП России при отсутствии финансовых мер господдержки населения и бизнеса по итогам 2020 года может сократиться на 5,6%. К настоящему времени правительство России зарезервировало на борьбу с кризисом 1,4 трлн руб. (около 1,3% ВВП). Но даже если все указанные средства будут направлены на меры поддержки предпринимателей и населения, российская экономика, по мнению участников опроса ЦСР, не сможет избежать рецессии.

Ранее экономисты оценили общие потери российской экономики от пяти нерабочих недель в 2-2,5% ВВП. -0-