Почти 31,5 млн человек в мире заразились коронавирусом

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились более 23,6 тыс. человек. Общее число зараженных, по данным на сегодняшнее утро, составляет 31 483 062. Такая информация содержится на сайте Университета Джона Хопкинса (США).

За время пандемии COVID-19 выздоровели почти 23,3 млн инфицированных коронавирусом, умерли 974 814 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - свыше 7 млн (умерли - 204 тыс., выздоровели - 4,2 млн). На втором месте Индия - более 5,5 млн (умерли - 88,9 тыс., выздоровели - 4,5 млн), на третьем месте Бразилия - более 4,5 млн (умерли - 137 тыс., выздоровели - 3,8 млн).

Более 1,1 млн человек инфицированы в России (умерли - 19,4 тыс., выздоровели - 912 тыс.).-0-