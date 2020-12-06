Почти 70 полицейских пострадали во время беспорядков во Франции

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 70 полицейских и жандармов пострадали 5 декабря во время столкновений с участниками манифестаций против правительственного законопроекта "О глобальной безопасности". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

"Окончательные итоги вчерашнего дня: 95 задержанных. Среди пострадавших 67 полицейских и жандармов, из них 48 - в Париже. Выражаю им свою поддержку", - написал министр в своем Twitter.

До этого сообщалось о 64 задержанных на субботних акциях протеста, которые собрали более 52 тыс. человек в разных городах Франции. Ранее Жеральд Дарманен информировал о восьми правоохранителях, пострадавших при подавлении беспорядков.

Участники акций протеста требуют от властей отказаться от 24-й статьи в законопроекте "О глобальной безопасности", который находится на рассмотрении в парламенте. Она предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Критики этого документа утверждают, что он "посягает на свободу прессы, свободу слова и свободу собраний". Бывший глава МВД и лидер политической группы правящей партии "Республика на марше" в Национальном собрании Кристоф Кастанер уже объявил, что статья отозвана и будет переработана. Однако манифестанты требуют теперь ее полной ликвидации из проекта закона, который Сенату предстоит рассмотреть в начале будущего года. Выдвигаются требования и об изъятии из законопроекта статей 21 и 22, предусматривающих расширение видеонаблюдения, в частности с применением беспилотных летательных аппаратов.-0-