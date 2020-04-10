Почти две трети регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения, ранее введенные для населения и бизнеса из-за распространения коронавируса, к вечеру 9 апреля были смягчены в 56 из 85 российских регионов. Это следует из подписанных региональными властями нормативно-правовых актов, сообщает ТАСС.

В России из-за пандемии был введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими с сохранением зарплат; ограничен список предприятий, которые могут функционировать в это время; во всех субъектах РФ в том или ином виде введен режим самоизоляции. При этом президент Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом в регионах России должны быть достаточными с эпидемиологической точки зрения, но не разрушительными для экономики.

Большинство регионов, ослабивших ограничения, расширило список предприятий, которые могут работать во время продленных до конца апреля нерабочих дней. В него включены системообразующие производства и социально важные организации - многофункциональные центры, службы занятости, нотариальные и страховые компании, а также оптики и химчистки. В некоторых регионах власти разрешили работать магазинам, которые продают стройматериалы и садовый инвентарь.

Вводятся послабления и для населения. Жители части российских регионов, в том числе Архангельской области, Алтайского края, Приморья, могут беспрепятственно ездить на дачу и находиться в самоизоляции там. В Хакасии разрешили гулять с детьми недалеко от дома, в Удмуртии также позволили совершать пробежки, соблюдая дистанцию.

При этом некоторые регионы, напротив, усилили меры. Власти Башкирии, где подтверждено 22 случая заражения коронавирусом, ввели полный запрет на выход из дома в определенные часы для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также для несовершеннолетних. Власти Якутии распространили режим полной самоизоляции еще на два района, где выявлены зараженные. Ранее он действовал для двух районов и двух городских округов.

В Чувашии и Оренбурге, где зарегистрировано 17 и 22 случая заражения соответственно, ввели обязательную самоизоляцию для приезжающих граждан. В Липецкой области ограничили доступ в Задонский район, монастыри на территории которого посещает множество паломников, так как там было выявлено два очага заражения.

Власти 24 субъектов РФ для противодействия распространению коронавирусной инфекции ввели особый режим передвижения в некоторых населенных пунктах, часть из них пересмотрела условия въезда на территорию всей области. В частности, в Мурманской области действует запрет на въезд в некоторые города и районы. С 4 апреля такое ограничение введено и в Омске - посты установлены на всех въездах в город, нарушителям режима всеобщей изоляции грозит штраф до 40 тыс. российских рублей.

Республика Коми с 2 апреля закрыла въезд на территорию региона для легкового транспорта, следующего по межрегиональной ледовой переправе Нарьян-Мар - Усинск, которая связывает регион с Ненецким автономным округом.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности. В течение трех дней практически все регионы России ввели аналогичные ограничения. При этом в некоторых из них меры действуют не для всех, а только для определенной части населения - например, для лиц старше 65 лет и групп риска. В части субъектов Сибири и Дальнего Востока помещают на карантин тех, кто прибывает из других регионов страны. В ряде регионов России введены спецпропуска - появление на улице без них рассматривается как нарушение самоизоляции.

В России по состоянию на 10 апреля подтверждено более 11,9 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки заболевания 94 человека скончались.-0-