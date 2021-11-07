Почти "Мона Лиза": копия шедевра да Винчи выставлена на продажу

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мона Лиза" уйдет с молотка. Но не оригинальная картина, а ее копия, созданная в начале XVII века. Лот выставят на аукцион 9 ноября, передает телеканал "МИР24".

Автор картины неизвестен. Но судя по технике исполнения, художник мог копировать ее прямо с оригинала – знаменитой "Моны Лизы" Леонародо да Винчи, которая выставлена во французском Лувре. По оценкам экспертов, конечная цена копии может достигнуть 200 тысяч евро.

"Эта версия "Моны Лизы" особенно близка к оригиналу. Она написана на дубовой панели, это идеальная древесина для живописи. И мы знаем несколько копий "Моны Лизы", сделанных в XVII веке, но именно эта выделяется высоким уровнем мастерства и верностью оригиналу. Особенно это можно заметить в технике прорисовки лица. Еще замечательно, что деревянное полотно позволило картине сохраниться в идеальном состоянии", – сказал эксперт аукционного дома Мэттью Фурне.

В 2017 году другая копия "Моны Лизы", которая также была создана в XVII веке, была продана на аукционе почти за три миллиона евро.