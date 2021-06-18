Почти у 90% заболевших COVID-19 москвичей обнаружен мутировавший индийский штамм

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый обнаруженный в Москве штамм коронавируса выявили почти у 90% вновь заболевших в столице, он распространяется быстрее и действует агрессивнее, чем уханьский штамм. Мутировавший штамм называют "дельта", заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Последние данные, которые мы получили, - 89,3% заболевших в Москве заболели коронавирусом мутированным, так называемая дельта, это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется, и самое неприятное - для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу", - сказал Сергей Собянин.

Популяционнный иммунитет к новому штамму коронавируса в Москве снизился более чем вдвое - с 60% до 25%. Этим обусловлен взрывной рост заболеваемости и госпитализаций, сообщил Сергей Собянин. "Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, он уже будет не 60%, а 25%, потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются (в числе популяционного иммунитета. - Прим.ТАСС) только те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела… и это другая эпидемиологическая ситуация. Поэтому такой взрывной рост, такая динамика ", - сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что ранее популяционный иммунитет к коронавирусу в столице составлял 60%, что должно было прекратить или точно замедлить эпидемию.-0-