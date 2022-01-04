Погранохрана Польши подписала соглашения на установку заграждения на границе с Беларусью

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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская погранохрана подписала три договора с подрядчиками на строительство заграждения на границе с Беларусью. Об этом заявил на брифинге замглавы МВД Польши Мачей Вонсик, передает ТАСС.
По словам замглавы МВД Польши, протяженность заграждения составит 186 км. Строительство будет одновременно вестись на четырех участках.
Польша сообщила о планах строительства на границе с Беларусью 5-метрового забора на фоне миграционного кризиса. На этот проект из польского бюджета будет выделено почти 1,5 млрд злотых (свыше $370 млн). Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км. Большая часть проходит по реке Буг.-0-