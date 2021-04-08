Погромы и беспорядки в Белфасте: пострадали десятки человек

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Северной Ирландии Белфасте уже несколько ночей не утихают беспорядки, сообщает The

Washington Post.

По версии сил безопасности, к погромам причастны склонные к насилию группировки, лояльные к протестантской общине и замешанные в торговле наркотиками. Вероятным поводом послужило решение прокуратуры не привлекать к ответственности ряд высокопоставленных политиков из католической проирландской партии Sinn Fein, которые в условиях коронавирусных ограничений посетили похороны бывшего участника Ирландской республиканской армии, боровшегося за отделение региона от Соединенного королевства. Кроме того, часть протестантской общины недовольна особым статусом Северной Ирландии после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Во время беспорядков пострадали более 40 полицейских. По сведениям властей, было совершено нападение на фотографа. Погромщики сожгли рейсовый автобус. Полиция призвала жителей воздержаться от посещения нескольких районов Белфаста.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил акты насилия. Разногласия необходимо разрешать посредством диалога, а не жестокими или преступными действиями, отметил глава правительства.

Северная Ирландия прошла через три десятилетия межобщинного конфликта, в результате которого более 3,5 тыс. человек погибли, около 50 тыс. пострадали. Противостояние центральных британских властей и местных национальных организаций, представлявших католическое население, было вызвано спором касательно статуса региона.-0-