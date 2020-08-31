Полицейские составили протокол на Депардье за езду в состоянии опьянения

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парижская полиция составила протокол на известного французского актера Жерара Депардье за вождение скутера в состоянии алкогольного опьянения, запретив ему продолжать поездку. Об этом 30 августа сообщает журнал Le Point.

Полицейские решили проверить Депардье, когда заметили, что он заехал за стоп-линию, остановившись на красный сигнал светофора. Отметив наличие косвенных признаков опьянения, правоохранители предложили ему сдать экспресс-тест на алкоголь, который дал положительный результат. Тогда актер признался, что выпил перед дорогой пару бокалов пива.

Журнал отмечает, что полицейские узнали Депардье, когда он снял шлем, и доложили начальству. На место прибыл комиссар роты обеспечения безопасности и вмешательства (CSI) городской полиции, который убеждал стражей порядка не составлять протокол на актера. Но, по закону, положительный результат теста на превышение разрешенной нормы подразумевает точную проверку на алкотестере. Прибор показал 0,40 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, после чего протокол все-таки был составлен.

Полицейские запретили Депардье продолжать поездку за рулем скутера.-0-