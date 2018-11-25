Полицейские в торговом центре в США ошибочно застрелили человека

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские по ошибке застрелили 21-летнего мужчину, ошибочно приняв его за виновника стрельбы в торговом центре в городе Гувер (штат Алабама). Об этом 24 ноября сообщает телеканал CNN.

Настоящий виновник происшествия жив и находится на свободе. Полиция ведет его поиски.

23 ноября агентство Associated Press сообщило, что один человек погиб, еще два подростка 12 и 18 лет получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в городе Гувер. Отмечалось, что один из стрелявших попытался скрыться с места происшествия, однако был застрелен сотрудниками полиции.-0-