Полицейский в Подмосковье подорвался на боеприпасе времен ВОВ

15 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Сотрудник полиции пострадал в результате детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны, найденном вблизи подмосковного города Куровское, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Пострадавший является участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Марьина Роща Москвы. "В ходе предварительной проверки установлено, что полицейский, находившийся в свободное от службы время, на автодороге А-108 нашел предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны, который сдетонировал, в результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения", - рассказали в пресс-службе.

Раненого мужчину на трассе заметил водитель одной из машин. Пострадавший госпитализирован и находится в бессознательном состоянии. В главном следственном управлении СК по Московской области сообщили, что он лишился глаза и кисти руки.

Проводится доследственная проверка.-0-