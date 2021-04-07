Полиция Армении задержала 15 женщин на акции протеста у здания правительства

7 апреля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Полиция Армении сегодня задержала 15 женщин, которые устроили акцию протеста у здания правительства в Ереване.

Группа женщин из общественно-политического движения "Вето" устроила акцию протеста у здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Несколько демонстрантов попытались проникнуть в правительственное здание. Полиция применила меры и задержала несколько участниц акции.

"По состоянию на 14.00 около здания правительства в полицию доставили 15 женщин", - сообщил источник в правоохранительных органах.-0-