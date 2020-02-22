Полиция Италии провела обыски у российских биатлонистов по подозрению в допинге

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обыски в номерах гостиницы российских биатлонистов, участвующих в чемпионате мира в Италии, были проведены по ордеру прокуратуры Больцано по подозрению в допинге. Такую информацию ТАСС сообщили в отделении Корпуса карабинеров автономной провинции Больцано.

"Обыски были проведены сотрудниками подразделения карабинеров по охране здоровья (NAS) Тренто по ордеру прокуратуры Больцано из-за подозрений в отношении одного из российских спортсменов и его тренера в допинге. Следственные действия еще продолжаются", - сказал представитель Корпуса карабинеров.

Он пояснил, что подобные действия предусмотрены законом после ужесточения уголовного кодекса, в который в 2018 году были внесены поправки в часть об употреблении запрещенных препаратов. В прокуратуре Больцано от комментариев отказались.-0-