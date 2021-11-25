Полиция Каталонии применила силу против устроивших акцию студентов

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанской Каталонии полиция применила силу против студентов Автономного университета Барселоны, устроивших акцию возле кинотеатра учебного заведения, сообщает испанская газета La Vanguardia.

По ее информации, около ста студентов пытались помешать проведению собрания "В защиту свободы", организованного местной общественной организацией, которая выступает за Конституцию страны. Протестующие попытались прорвать кордоны полиции, расположенные у входа в университетский кинотеатр, где должно было проходить мероприятие. Участники бросали в сотрудников правоохранительных органов банки с цветными дымами и разные предметы. В результате полиция применила силу.

На мероприятие были приглашены представители испанских политических партий, которые стремятся "отстоять гражданские права всех каталонцев" и выступают против независимости Каталонии.-0-