Полиция Лондона арестовала около 50 экоактивистов, перекрывших движение в городе и окрестностях

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Лондона арестовала сегодня 49 демонстрантов из экологической группы Insulate Britain, которые вновь перекрыли движение автотранспорта на дорогах города и в его окрестностях, сообщает BBC.

Как сообщили представители полиции, 17 активистов были арестованы, шесть из них приклеили себя к дороге. Еще тридцать два человека были задержаны неподалеку от Дартфорд-кроссинга - основного участка, по которому грузовики из Евросоюза объезжают Лондон.

Для проведения акции манифестанты выбрали загруженную дорогу в районе Северный Эктон в боро Илинг. Это уже 15 по счету акция, которую проводят члены группы Insulate Britain.

Insulate Britain призывает правительство профинансировать масштабную программу по повышению энергоэффективности британского жилого фонда. Они заявляют, что дома в Соединенном Королевстве - одни из самых старых и холодных в Европе. Ежегодно жители страны вынуждены тратить огромный объем энергии на обогрев помещений, а это способствует выбросам парниковых газов в атмосферу.

Как сообщает ТАСС, экоактивистов не останавливает даже то, что британское правительство пообещало ужесточить наказания за такие действия, пригрозив манифестантам реальными сроками заключения и неограниченными штрафами. Как говорится на сайте движения, всего за неполные два месяца в акциях протеста приняли участие 146 человек. Они были задержаны в общей сложности 690 раз.-0-