Полиция Мадрида провела рейды против подпольных вечеринок

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция провела серию рейдов против подпольных вечеринок в Мадриде. Сотрудники правоохранительных органов предотвратили более 350 незаконных собраний, организованных в нарушение введенных ограничений, сообщает Euronews.

В некоторых случаях силовики врывались в частные квартиры, вскрывая двери и выбивая окна. Видеозаписи таких рейдов вызывают большой резонанс в Испании и уже обернулись судебным разбирательством, но суд признал штурм квартир законным.

Правительство Испании призывает жителей страны соблюдать введенные ограничения и не нарушать их.-0-