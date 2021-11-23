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23 ноября 2021, 15:29

Полиция Нидерландов арестовала более 170 человек, причастных к беспорядкам из-за ковид-ограничений

Фото Reuters
Фото Reuters
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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Нидерландов арестовали 173 человека, причастных к беспорядкам, охватившим несколько голландских городов в минувшие выходные. Об этом сообщил сегодня министр безопасности и юстиции Фердинанд Грапперхаус, пишет ТАСС.

По словам чиновника, в отношении задержанных будет использоваться упрощенное судопроизводство и все они понесут заслуженное наказание. "Полиция и прокуратура делают все возможное для этого", - сказал он, добавив, что участники беспорядков в числе прочего должны будут выплатить нанесенный ущерб. Грапперхаус также не исключил, что будут проведены дополнительные аресты.

Беспорядки в минувшие выходные охватили сразу несколько голландских городов. Протестующие били витрины магазинов, закидывали полицейских камнями и запускали в их сторону фейерверки. 19 ноября в Роттердаме полиции даже пришлось стрелять на поражение, чтобы оттеснить агрессивно настроенную молодежь. Сообщается, что как минимум три человека получили огнестрельные ранения, травмы также получили несколько сотрудников правоохранительных органов.

Недовольство у протестующих вызывают коронавирусные ограничения, введенные правительством из-за резкого роста числа случаев заражения и госпитализации, а также планы властей ввести так называемую систему 2G, при которой санитарный пропуск будет выдаваться только переболевшим ковидом или прошедшим вакцинацию людям, но не тем, кто сдал отрицательный тест на коронавирус.-0-

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