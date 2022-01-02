Полиция Нигерии спасла более 20 детей, похищенных на северо-западе страны

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Нигерии после перестрелки спасла 21 ребенка, похищенного бандитами на скоростной магистрали в штате Замфара на северо-западе страны, сообщает агентство Синьхуа.
Накануне вечером полиция получила экстренный вызов о том, что многочисленная группа бандитов заблокировала магистраль возле деревни Кучери в районе местного управления Цафе и похитила пассажиров из пяти автомобилей. Об этом заявил официальный представитель управления полиции штата Замфара Мохаммед Шеху на брифинге.
По словам официального представителя, полицейские немедленно были направлены на место происшествия и вступили в ожесточенную перестрелку с бандитами. Им удалось спасти 21 ребенка, направлявшегося в момент нападения в свою школу в соседнем штате Кацина.
Шеху также отметил, что неопределенное число пострадавших, в том числе учитель детей и водитель автобуса, на котором они передвигались, в настоящее время удерживаются бандитами.
Полиция направила подкрепление, чтобы усилить совместную операцию по обеспечению безопасности, которая продолжается в настоящее время, чтобы спасти оставшихся пострадавших и задержать нападавших.
Официальный представитель полиции призвал местных жителей предоставить полиции и другим органам безопасности достоверную информацию о местах укрытия, передвижениях и другой деятельности бандитов.
В последние месяцы в Нигерии произошла серия вооруженных нападений, которые привели к гибели и похищениям людей.-0-