Полиция опубликовала фото страсбургского стрелка

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная полиция Франции опубликовала фото Шерифа Шекатта, подозреваемого в стрельбе на рождественском рынке в Страсбурге. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Вечером 12 декабря национальная полиция Франции обратилась к свидетелям с просьбой найти подозреваемого в совершении теракта в Страсбурге. Среди примет преступника - рост 180 см, шрам на лбу. Также известно, что 29-летний преступник был ранен в руку, когда полиция пыталась его задержать.

Фото Police Nationale

Полиция предупреждает, что злоумышленник чрезвычайно опасен и просит население не предпринимать самостоятельных попыток его поимки. В розыске подозреваемого в совершении теракта в настоящее время задействованы 720 сотрудников правоохранительных органов.

Сообщается, что подозреваемый 67 раз фигурировал в полицейских протоколах и имел 27 судимостей за уголовные преступления во Франции, Германии и Швейцарии.

В результате стрельбы 11 декабря на рождественской ярмарке в Страсбурге погибли два человека, 14 пострадали. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице, таким образом число жертв теракта возросло до трех. Мэр Страсбурга 12 декабря назвал нападение терактом.-0-