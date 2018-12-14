Полиция предотвратила теракт на манифестациях "желтых жилетов" во Франции

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Франции в ноябре задержала членов террористической ячейки, которые готовили нападение на одной из манифестаций движения "желтых жилетов". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД страны Кристофа Кастанера.

"14 ноября, за три дня до первых манифестаций "желтых жилетов", мы ликвидировали террористическую ячейку, которая готовилась к нападению на участников протеста", - сообщил министр.

Тем временем Франция готовится к очередной волне манифестаций "желтых жилетов", которая запланирована на 15 декабря. Как передает французский телеканал BFM, за порядком в Париже будут следить 8 тыс. сотрудников сил безопасности. Особое внимание будет уделено охране Елисейского дворца, Министерства внутренних дел и Национальной ассамблеи.

Полиция опасается, что на демонстрации в Париж приедут наиболее радикальные участники движения "желтых жилетов", которые будут совершать погромы и грабежи.

Начальник парижской полиции Мишель Дельпюш сообщил, что на прошлой неделе за участие в беспорядках были арестованы 1 939 человек, в том числе 1 082 в Париже. Правительство призвало "желтых жилетов" отказаться от демонстраций на этой неделе из-за трагедии в Страсбурге, а также в связи с тем, что сотрудники правоохранительных органов чувствуют себя измотанными после нескольких недель мобилизации.

Во Франции с 17 ноября проходят акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Постепенно движение, по словам представителей властей, радикализировалось под влиянием экстремистских элементов. Манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией, беспорядками и мародерством. По последним данным в ходе протестов во Франции погибли шесть участников подобных акций.-0-