Полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ при разгоне акции протеста в Тиране

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Албанская полиция в минувшие выходные применила водяные пушки и слезоточивый газ при разгоне акции протеста в Тиране, сообщает Euronews.

Манифестации в Албании продолжаются с 8 декабря. Причиной стало убийство сотрудником полиции молодого человека, который вышел на улицу во время комендантского часа и не подчинился приказу остановиться.

В ночь на 13 декабря протестующие направились к зданию Министерства внутренних дел и тиранскому департаменту полиции, выкрикивая антиправительственные лозунги.

Ранее десятки молодых людей ворвались в штаб-квартиру "Социалистической партии" на севере столицы и подожгли вынесенную из нее мебель.

Всего с начала протестов полиция задержала свыше 80 человек. В стычках с манифестантами пострадали 25 правоохранителей.

Власти обвинили в разжигании насилия оппозицию. Правоцентристская "Демократическая партия" назвала протесты следствием широко распространенной коррупции и высокомерия правительства.-0-