Полиция проверяет подозрительный предмет в аэропорту Хитроу

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция в Великобритании проверяет подозрительный предмет, который нашли в терминале №2 лондонского аэропорта Хитроу. Заявление об этом было размещено 6 января на странице полиции Лондона в Twitter-аккаунте.

"Полиция в Хитроу проверяет подозрительный предмет багажа. Сообщений о раненых нет. Расследование продолжается", - говорится в заявлении.

По данным газеты Daily Mail, в аэропорту сработал сигнал тревоги. О подробностях инцидента пока информации нет.-0-