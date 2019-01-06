Полиция проверяет подозрительный предмет в аэропорту Хитроу

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция в Великобритании проверяет подозрительный предмет, который нашли в терминале №2 лондонского аэропорта Хитроу. Заявление об этом было размещено 6 января на странице полиции Лондона в Twitter-аккаунте.
"Полиция в Хитроу проверяет подозрительный предмет багажа. Сообщений о раненых нет. Расследование продолжается", - говорится в заявлении.
По данным газеты Daily Mail, в аэропорту сработал сигнал тревоги. О подробностях инцидента пока информации нет.-0-
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