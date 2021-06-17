Полиция в Киеве получила информацию о минировании самолета в аэропорту Борисполь

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители проверяют информацию о минировании нескольких объектов в Киеве, в том числе самолета в Международном аэропорту Борисполь, сообщает РБК-Украина.

Письмо о заложенной взрывчатке поступило на электронную почту полиции Киева. Так, пришла информация о минировании станций метро "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Университет", Центрального железнодорожного вокзала и одного из самолетов в аэропорту Борисполь.

В проверке этой информации задействованы следственно-оперативные группы районных управлений полиции Киева, взрывотехники и кинологи. Сейчас правоохранители тщательно обследуют территории предположительно заминированных объектов на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. При необходимости проводится эвакуация граждан.

По последним данным, правоохранители уже завершили проверку на станции "Дворец спорта". Взрывчатку там не нашли. Сейчас на вход и выход закрыли станцию "Университет". Информация об открытии будет опубликована сразу после завершения проверки.-0-