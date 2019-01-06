Полного расселения поврежденного взрывом дома в Магнитогорске пока не планируется

6 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Полного расселения дома в Магнитогорске, где 31 декабря в результате обрушения подъезда из-за взрыва бытового газа погибли 39 человек, пока не ожидается, сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"Пока принято решение о том, что снесут два подъезда, еще два временно отселят. Дом полностью пока расселять не будут, такого решения нет. В любом случае все дальнейшие действия с домом будет определять экспертиза", - уточнили в пресс-службе, добавив, что повторная экспертиза будет проведена после демонтажа седьмого и восьмого подъездов дома.

Всего в доме 12 подъездов. Шестой и пятый подъезды признаны аварийными на момент демонтажных работ и расселены. В остальных подъездах подключены отопление, холодная вода. Ожидается включение лифтов и подача горячей воды.

Власти Челябинской области предоставят пострадавшим места для проживания в общежитии или компенсацию на аренду жилья в размере до 15 тыс. российских рублей в течение трех месяцев. Жители поврежденного дома в Магнитогорске подали 27 заявлений на помощь в аренде жилья.

Как сообщалось, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня и проходила круглые сутки. 3 января МЧС объявило о ее завершении. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы.-0-