Польша наложила на "Газпром" максимальный штраф за "Северный поток - 2"

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK, Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow) оштрафовало российский "Газпром" на 213 млн злотых (около 50 млн евро), говорится в заявлении антимонопольного ведомства. Об этом сообщает РБК.

Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ "Газпрома" представить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его "дочкой" Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода "Северный поток - 2". В ноябре 2019 года "за упорный и необоснованный отказ" предоставить запрошенные документы относительно участия в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2" на 172 млн злотых (около 40 млн евро) была оштрафована французская компания Engie. Тогда в UOKiK назвали штраф самым большим в своей истории, однако от "Газпрома" потребовали уплаты даже большей суммы.

"Несмотря на юридическую обязанность сотрудничать с председателем UOKiK, компания не предоставила необходимую информацию даже после возбуждения в мае дела в связи с отсутствием сотрудничества, которое должно было стать для компании предупредительным сигналом. На мой взгляд, это было умышленное действие, целью которого было помешать проведению разбирательства. В связи с этим было принято решение наложить на "Газпром" штраф в размере почти 213 млн золотых. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по требованию председателя UOKiK, что эквивалентно 50 млн евро", - заявил глава UOKiK Томаш Хрустны.

В сообщении UOKiK отмечается, что "Газпром" не собирался передавать Польше запрошенные договоры на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газа. Доказательством этого польский регулятор считает тот факт, что "Газпром" не обращался с соответствующим запросом в Минэнерго России.

В антимонопольном ведомстве напомнили, что польское законодательство обязывает компании из других стран сотрудничать с UOKiK, в том числе предоставлять по его запросам необходимую информацию и документы. Подписание "Газпромом", Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall соглашения о финансировании строительства "Северного потока - 2" в UOKiK считают нарушением предусмотренного законом порядка. В связи с этим ведомством были предъявлены претензии всем шести компаниям. В UOKiK заверили, что Uniper, OMV, Shell и Wintershall сотрудничают с ведомством, в том числе передают запрашиваемые у них документы и информацию.

Как сообщает ТАСС, "Северный поток - 2" включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб.м газа в год, которые прокладывают от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейские партнеры "Газпрома" по проекту - немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и балтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.-0-