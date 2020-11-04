Польша с 7 ноября вводит строгие ограничения из-за пандемии коронавируса

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше в связи с ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией с 7 ноября вступает в силу ряд новых ограничений, которые будут действовать как минимум до 29 ноября. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецки, сообщает телеканал TVN24.

По решению властей полностью закроются театры, кинотеатры, музеи, художественные галереи, общественные и музыкальные центры, будут введены ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах. Номера в отелях станут доступны только для гостей, находящихся в командировке.

Ученики всех классов школ с 9 ноября перейдут на дистанционное обучение. Ранее дистанционно обучались ученики 4-8 классов и средних школ.

Премьер объявил также, что если число инфицированных превысит 70-75 случаев на 100 тыс. жителей, то в стране будет введен национальный карантин, запрет на поездки.

Минздрав Польши сообщил 4 ноября о 24 692 новых случаях заражения коронавирусом. С 4 марта, когда в Польше был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 439 536 человек, умерли 6475, выздоровели 168 960. За все время эпидемии в стране было сделано более 4,9 млн тестов на коронавирус.-0-