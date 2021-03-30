Польша ввела новые правила для въезжающих в страну

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Польши приняло решение о введении новых условий для въезда в страну. Заместитель министра инфраструктуры Польши Марцин Хорала заявил, что для путешественников будут действовать разные правила пересечения польской границы. Об этом сообщает "Польское радио".

Граждане, въезжающие в Польшу из Шенгенской зоны, должны будут иметь отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. При отсутствии теста путешественники будут обязаны отбывать карантин.

Граждане, въезжающие в Польшу из иных стран, будут направляться на обязательный карантин даже при наличие у них отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного перед въездом.

Как отметил Марцин Хорала, все путешественники после прохождения карантина смогут сдать тест на COVID-19 в Польше. Если результат теста окажется отрицательным, то они будут освобождены от изоляции.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер отметил, что данное решение было принято в связи с обострением эпидемиологической ситуации в Польше и других странах. Новые условия для въезда начинают действовать с сегодняшнего дня.-0-