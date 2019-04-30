Польская PERN сможет подсчитать возможные потери после восстановления поставок нефти по "Дружбе"

30 апреля, Варшава /БЕЛТА - ТАСС/. Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" - компания PERN - сможет подсчитать возможные потери из-за ситуации с поставками некачественной российской нефти после завершения работ по восстановлению нормального функционирования трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"PERN сосредоточена на важнейших вопросах обеспечения безопасности системы передачи и поддержки клиентов. Только после завершения всех работ по восстановлению (функционирования системы) можно будет подсчитать все понесенные расходы", - сообщили в компании.
"Однако стоит помнить, что PERN поставляет приобретенные нефтеперерабатывающими заводами продукты, качество которых гарантируется договором с производителем, - подчеркнула пресс-служба. - PERN не является непосредственной стороной в торговых соглашениях, которые подписали концерны".
Ежегодно компания PERN перекачивает в национальную систему около 50 млн т нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, а также располагает хранилищами объемом 3,5 млн куб.м и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн т нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3528 BYN
|2.352 BYN
|2.357 BYN
|USD
|2.1089 BYN
|2.102 BYN
|2.107 BYN
|RUB
|3.2594 BYN
|3.252 BYN
|3.26 BYN