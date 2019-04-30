Польская PERN сможет подсчитать возможные потери после восстановления поставок нефти по "Дружбе"

30 апреля, Варшава /БЕЛТА - ТАСС/. Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" - компания PERN - сможет подсчитать возможные потери из-за ситуации с поставками некачественной российской нефти после завершения работ по восстановлению нормального функционирования трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"PERN сосредоточена на важнейших вопросах обеспечения безопасности системы передачи и поддержки клиентов. Только после завершения всех работ по восстановлению (функционирования системы) можно будет подсчитать все понесенные расходы", - сообщили в компании.

"Однако стоит помнить, что PERN поставляет приобретенные нефтеперерабатывающими заводами продукты, качество которых гарантируется договором с производителем, - подчеркнула пресс-служба. - PERN не является непосредственной стороной в торговых соглашениях, которые подписали концерны".

Ежегодно компания PERN перекачивает в национальную систему около 50 млн т нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, а также располагает хранилищами объемом 3,5 млн куб.м и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн т нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.-0-