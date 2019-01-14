Польская полиция задержала мужчину, угрожавшего мэрам Вроцлава и Познани

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники познаньского комиссариата полиции задержали сегодня 41-летнего мужчину, который в Твиттере угрожал мэрам Познани и Вроцлава. Об этом сообщает польский новостной портал Wiadomosci.

Пользователь Твиттера в комментариях под одной из публикаций заявил, что после нападения на мэра Гданьска Павла Адамовича аналогичное нападение должно быть совершено в отношении мэров Познани и Вроцлава.

Комментарий с угрозами в адрес мэров заметил депутат Европарламента от Польши Яцек Протасевич, о чем сообщил министру внутренних дел Польши Йоахиму Брудзинскому. По инициативе министра дело было передано в полицию, после чего автора комментария задержали. "Он также будет нести ответственность за разжигание ненависти", - отметил пресс-секретарь полиции Познани Анджей Боровяк.

Мэр города Гданьска Павел Адамович был серьезно ранен во время благотворительного концерта "Большой оркестр праздничной помощи", на котором в Польше ежегодно собирают средства на помощь медучреждениям. Во время выступления Павла Адамовича 27-летний житель Гданьска выбежал на сцену и ударил Адамовича ножом. Мэр был госпитализирован в очень тяжелом состоянии и перенес сложную операцию, потеряв много крови. В настоящее время медики не могут дать определенного прогноза относительно его дальнейшей судьбы. Нападавший задержан, сообщается, что у него были диагностированы психические расстройства.-0-