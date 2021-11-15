Польские деятели искусства выступят с концертом в поддержку мигрантов "Шопен тоже был беженцем"

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Варшаве 16 ноября пройдет музыкальное мероприятие в поддержку мигрантов "Шопен тоже был беженцем". Об этом сообщает польское издание Wprost.

"Мы хотим рассказать о людях, находящихся там, через воспоминания очевидцев, дополненные литературными и музыкальными произведениями. По случаю мероприятия будет проведен сбор средств для беженцев. Артисты-благотворители исполнят песни, связанные с темами миграции, беженцев, человечества. Шопен также был беженцем, как и Мицкевич, Пилсудский и многие другие, навсегда вошедшие в польский пантеон", - сообщили организаторы.

В концерте примут участие известные польские деятели искусства, такие как Станислав Сойка, Данута Стенка, Майя Коморовска, Мариан Опаня, Збигнев Холдис и другие. Все деньги от продажи билетов будут переданы в поддержку беженцев, находящихся на польско-белорусской границе.-0-