Польский политик назвал действия солдат на границе с Беларусью нечеловеческими. Ему грозит суд

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный польский политик, активный деятель "Солидарности" во времена Польской народной республики Владислав Фрасинюк предстанет перед судом за оскорбление солдат, охраняющих границу с Беларусью, сообщает РИА Новости со ссылкой на польскую прокуратуру.

Ранее, комментируя в эфире телеканала TVN действия польских солдат, которые противостоят беженцам, пытающимся нелегально попасть в Польшу из Беларуси, Владислав Фрасинюк назвал их "сворой собак".

"У меня такое чувство, что это свора собак, которая окружила бедных, слабых людей. Мусор. Это нечеловеческое поведение. Надо говорить прямо. Это антипольское поведение. Эти солдаты не служат польскому государству. Наоборот - плюют на все те ценности, за которые боролись, наверное, их родители или бабушки и дедушки", - заявил политик.

Окружная прокуратура Варшавы уже направила обвинительный акт против Владислава Фрасинюка в районный суд Вроцлав-Средместье.

По данным прокуратуры, Фрасинюк обвиняется в использовании в адрес солдат, несущих службу на границе, слов "оскорбительных и унижающих". Заявление в прокуратуру в отношении политика направили замминистра юстиции Марчин Романовский и глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак.

Владислав Фрасинюк в свою очередь не признал свою вину и отказался давать объяснения.

За деяние, инкриминируемое политику, грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы на срок до одного года.-0-