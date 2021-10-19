Польский премьер заявил, что Европа стоит на пороге огромного энергетического кризиса

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа оказалась на пороге огромного энергетического кризиса, который уже через несколько недель может стать потрясением. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, где проходят дебаты по превосходству польской конституции над европейским правом, пишет ТАСС.

"Мы сегодня стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса. Быстро растущие цены уже сейчас ставят многие фирмы в Европе перед выбором - ограничивать производство или переводить траты на потребителей", - утверждает глава польского правительства.

Уровень кризиса уже в ближайшие недели может потрясти Европу. Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может повергнуть в бедность в связи с неконтролируемым ростом цен во всей Европе.

"Нужно учитывать и эффект домино. Один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения", - предупредил он.-0-