Поминальная служба по Джорджу Бушу - старшему прошла в Кафедральном соборе в Вашингтоне

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поминальная служба по 41-му президенту США Джорджу Бушу - старшему прошла в Кафедральном соборе Вашингтона, сообщает ТАСС. На ней присутствовали американский лидер Дональд Трамп с первой леди Меланьей и четверо бывших президентов США с супругами, видные политические деятели и представители иностранных государств.

Утром гроб с телом покойного под залпы пушек вынесли из комплекса Капитолия, где тот был установлен в центральном зале - Ротонде - здания Конгресса США.

В 10 часов утра по местному времени катафалк с гробом выехал в сторону Кафедрального собора, где в 11:00 началась поминальная служба. На ней присутствовали сразу пять президентов США, включая действующего главу государства Дональда Трампа.

Сыновья Джорджа Буша - старшего - 43-й президент США Джордж Буш - младший с супругой Лорой и бывший губернатор Флориды Джеб Буш с женой Барбарой, а также другие члены семьи сидели отдельно.

Речи произнесли президентский биограф Джон Мичэм, бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни, бывший американский сенатор Аллан Симпсон и Джордж Буш – младший.

Буш-старший будет похоронен на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшен (штат Техас). Там же покоится прах его супруги и умершей в 1953 году дочери Робин. Бывшая первая леди США ушла из жизни в апреле этого года в возрасте 92 лет.

Церемония захоронения будет закрытой. Как ожидается, она начнется около 16:00 по местному времени.

Политик оставил после себя пять детей, 17 внуков, восемь правнуков. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.-0-