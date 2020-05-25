Порядка 450 млрд евро потратила Франция на спасение экономики в кризис

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция потратила 450 млрд евро на меры по спасению экономики из-за пандемии. Об этом заявил министр экономики Брюно Ле Мэр, передает Reuters.

Если учитывать весь пакет мер, принятых с начала марта, "государство выделило 450 млрд евро, или 20% национального богатства", отметил министр. По его словам, этот долг нужно будет возвращать, но не "прямо сейчас".

Министр подчеркнул, что в процессе восстановления экономики нужно модернизировать все сферы, чтобы экономика Франции "стала одной из самых передовых в мире".-0-