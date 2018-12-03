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Порошенко внес в Верховную раду законопроект о прекращении Договора о дружбе с Россией

В мире 03.12.2018 | 13:55
Петр Порошенко. Фото УКРИНФОРМ
Петр Порошенко. Фото УКРИНФОРМ

3 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду проект закона о приостановке действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Соответствующий законопроект зарегистрирован 3 декабря под №0206.

Как отмечается на сайте украинского парламента, пока документ "передан на рассмотрение руководству".-0-

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Теги
законодательство, Порошенко, Россия, Украина
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