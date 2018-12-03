Порошенко внес в Верховную раду законопроект о прекращении Договора о дружбе с Россией

3 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду проект закона о приостановке действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Соответствующий законопроект зарегистрирован 3 декабря под №0206.

Как отмечается на сайте украинского парламента, пока документ "передан на рассмотрение руководству".-0-