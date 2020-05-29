Португалия продолжает ослаблять введенные из-за коронавируса ограничения

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Португалии дали зеленый свет третьей фазе ослабления ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса, сообщает Reuters.

С 1 июня на большей части территории страны откроются торговые центры, детские сады, спортивные залы, кинотеатры, театры и другие культурные объекты. Будет разрешено собираться группами до 20 человек. Вместе с этим отменится правило, согласно которому количество посетителей ресторанов не должно превышать 50%.

Некоторые ограничения сохранятся в регионах, где все еще наблюдаются вспышки коронавируса. Например, в Лиссабоне по-прежнему не разрешено собираться компаниями более 10 человек, а торговые центры остаются закрытыми по меньшей мере до четверга.-0-